«Сидишь в эфире, тебя несет». Красовский извинился за высказывания об украинских детях | 360°

Общество 24 октября 2022, 08:51 «Сидишь в эфире, тебя несет». Красовский извинился за высказывания об украинских детях Ведущий RT Антон Красовский извинился за высказывания об украинских детях РИА "Новости"

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Ведущий RT Антон Красовский извинился за слова об украинских детях, которые он произнес в эфире с писателем Сергеем Лукьяненко. Объяснения относительно провокационного заявления журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Красовского, он не увидел границ допустимого в своих комментариях, поэтому его понесло и остановиться не получилось.

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«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну, бывает так: сидишь в эфире, тебя несет», — пояснил ведущий.

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Красовский попросил прощения у всех, кто «обалдел» от этих высказываний. Отдельно он извинился перед главным редактором RT Маргаритой Симоньян.

«У всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», — заключил ведущий.

Ранее Симоньян заявила, что RT прекращает сотрудничество с ведущим Антоном Красовским из-за его слов об украинских детях. Она назвала эти высказывания «дикими и омерзительными».