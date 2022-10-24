«Сидишь в эфире, тебя несет». Красовский извинился за высказывания об украинских детях | 360°

24 октября 2022, 08:51
«Сидишь в эфире, тебя несет». Красовский извинился за высказывания об украинских детях
Ведущий RT Антон Красовский извинился за высказывания об украинских детях
Ведущий RT Антон Красовский извинился за слова об украинских детях, которые он произнес в эфире с писателем Сергеем Лукьяненко. Объяснения относительно провокационного заявления журналист опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Красовского, он не увидел границ допустимого в своих комментариях, поэтому его понесло и остановиться не получилось.
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«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну, бывает так: сидишь в эфире, тебя несет», — пояснил ведущий.
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Красовский попросил прощения у всех, кто «обалдел» от этих высказываний. Отдельно он извинился перед главным редактором RT Маргаритой Симоньян.
«У всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», — заключил ведущий.
Ранее Симоньян заявила, что RT прекращает сотрудничество с ведущим Антоном Красовским из-за его слов об украинских детях. Она назвала эти высказывания «дикими и омерзительными».
Журналистика
Украина
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