Сладкого понемножку. Кондитерские изделия могут подорожать в России

Кондитеры предупредили, что из-за введения маркировки их продукция может подорожать на 7-10%. Об этом заявили в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности.

Организация подсчитали возможные затраты на маркировку. На покупку специального оборудования может уйти 42 миллиарда рублей. Такие большие расходы в итоге и могут привести к росту средней цены на товары. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам представителей Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, этими прогнозами заинтересовались в Минсельхозе, Госдуме и Совете Федерации.

Ранее стало известно, что три сахарных завода перестанут работать в России. Это произойдет в 2020–2021 годах. Речь идет о Товарковском сахарном заводе в Тульской области, Мелеузовском сахарном заводе в Башкортостане и Нурлатском сахарном заводе в Татарстане. Там в общей сложности трудятся более трех тысяч человек.

Председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин объяснил такое решение излишком сахара. В 2016–2017 годах продукта стало так много, что предложение превысило спрос.