В России перестанут работать три сахарных завода. Оказалось, что они производят слишком много сахара, а это влияет на цену. Предпосылок к подорожанию сахара эксперты не видят. А это означает, что могут закрыться и другие предприятия отрасли.

В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 в России приостановят работу три сахарных завода суммарной мощностью 150 тысяч тонн в год. Речь идет о Товарковском сахарном заводе в Тульской области, Нурлатском сахарном заводе в Татарстане и Мелеузовском сахарном заводе в Башкортостане. Там в общей сложности работает более трех тысяч человек. Как сообщают «Ведомости», из-за низких цен на сахар предприятия перестали приносить прибыль.

Председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин пояснил, что в 2016–2017 годах страна настолько нарастила производство товара, что его излишки превысили потребление. В это время мировые цены снизились, и сбыть запасы за границей не получилось.

Все это привело к падению стоимости сахара с 35 рублей до 20 рублей за килограмм на внутреннем рынке. Следом сильнее, чем в среднем по сельхозрынку, начала снижаться рентабельность производств. А в июле 2019 года оптовая стоимость сахара обновила исторический минимум.

В октябре 2019 года Узбекистан — второй после Белоруссии крупнейший покупатель российского сахара — ввел 20% НДС на импорт сахара-сырца. И теперь эксперты опасаются дальнейшего снижения цен. Если ситуация не изменится, то будут закрываться и другие предприятия, уверен Бодин. В итоге останутся те, кто сможет оптимизировать затраты за счет собственного производства свеклы.

«В сложившейся ситуации надо повышать эффективность производства, сокращать издержки и развивать логистику. Положение может также улучшиться, если аграрии сократят посевы сахарной свеклы», — сказал Бодин.

Дефицита не будет

Чтобы сахара хватило россиянам, достаточно сеять 0,95 миллиона гектаров сахарной свеклы, не больше. Так считает исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. А в 2019 году посевные площади посевов превысили 1,1 миллиона гектаров.

«Потребление сахара в России находится на уровне шести миллионов тонн. А производство сахара в текущем сельскохозяйственном сезоне, который будет продолжаться до июля, может превысить 7,4 миллиона тонн», — добавил Востриков.

Рост продуктивности отрасли продолжается, сохраняется импорт из Белоруссии, а в ЕАЭС накоплены избыточные запасы. Все это, считает эксперт, показывает: дефицита сахара точно не будет.

Спасение в оптимизации

В этом сельскохозяйственном сезоне Россия экспортировала 500 тысяч тонн сахара. Заметно выросли продажи в страны постсоветского пространства, возобновились поставки на рынки Узбекистана, Сербии, Грузии.

«Также российский сахар экспортируется в Монголию, КНДР, Афганистан. Постепенно открываются новые экспортные рынки морских поставок в Турцию, Балканы и другие страны», — рассказал эксперт.

Из-за рекордного перепроизводства на протяжении последних лет, больших запасов и все-таки имеющихся сложностей с экспортом оптовые цены на сахар оказались на исторически низком уровне. А это плохо влияет на рентабельность всей отрасли. В ближайшее время эксперты не прогнозируют повышения цен на сахар. Поэтому судьба других предприятий будет зависеть от того, насколько они смогут сократить издержки.

«В рознице сахар также дешевеет. По итогам 2019 года сахар стал наиболее подешевевшим за год продуктом. За год цена упала на 40,62%. С начала 2020 года розничные цены на сахар продолжают снижаться», — заключил Востриков.