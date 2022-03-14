Слабый снег с дождем и потепление пообещали в Москве 14 марта

Небольшой мокрый снег и дождь придут в Москву в понедельник. Температура воздуха составит около +2…+4 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, погоду в столице будет определять уходящий на юго-восток атмосферный фронт. Ожидается облачность с прояснениями, атмосферное давление будет расти, написало РИА «Новости».

«Местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут небольшие осадки в виде слабого мокрого снега и слабого дождя. Днем в Москве +2...+4 градусов», — сказал Леус.

В Московской области ожидается 0…+5 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 4-9 метров в секунду. Эксперт отметил, что атмосферное давление во второй половине дня превысит норму и поднимется до 757 миллиметров ртутного столба.

Высокое атмосферное давление может сказываться на состоянии здоровья людей. Врач высшей категории, терапевт Людмила Алексеева советовала при ухудшении самочувствия воздержаться от нагрузок, но не отказываться от прогулки или уборки дома. Также она рекомендовала отказаться от алкоголя и напитков с кофеином.