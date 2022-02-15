Врач рассказал, как перенести высокое атмосферное давление

Многие люди страдают от перепадов атмосферного давления. Повышенное давление может крайне негативно сказаться на здоровье. Врач высшей категории, терапевт Людмила Алексеева дала советы, как справиться с плохим самочувствием в этот период, передала «Вечерняя Москва».

Врач подчеркнула, что значительно улучшить самочувствие поможет соблюдение нескольких простых правил. Если атмосферное давление выше нормы, стоит воздержаться от нагрузок любого рода — как умственных, так и физических. При этом сокращать активность совсем также не стоит. По мнению врача, может помочь прогулка по дому или уборка, которая не потребует особых затрат.

Кроме того, эксперт посоветовала отслеживать прогноз погоды, чтобы вовремя воспользоваться лекарственными препаратами, которые приводят давление в норму. Однако перед использованием средств необходимо проконсультироваться со специалистом.

Алексеева посоветовала метеозависимым людям отказаться от алкоголя и кофеиносодержащих напитков, передало ИА НСН.