Общество 28 января 2024, 12:20 Скульптуры львов исчезли с Дворцовой пристани в Петербурге Львов с Дворцовой пристани в Петербурге забрали на реставрацию из-за вандалов Alexey Porokhovnikov/Russian Look/globallookpress

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Скульптуры самых узнаваемых львов в Санкт-Петербурге забрали с Дворцовой пристани на реставрацию. Вандалы испортили монументы, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры (ГМГС).

«Львы с Адмиралтейской набережной были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую», — рассказали в культурном учреждении.

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Специалистам предстоит восстановить скульптуры. Помимо львов, в мастерскую забрали чугунные постаменты, на которых они стояли.

В последний раз львов реставрировали в сентябре 2022 года. Самый серьезный вред скульптурам наносят люди, так как львы выполнены из листовой меди и не имеют каркаса. «Хищники» не рассчитаны на нагрузки, которым подвергаются из-за желающих посидеть на спинах скульптур.

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