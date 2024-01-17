Культура 17 января 2024, 12:09 Голову атланта, которой больше 200 лет, нашли в подвале Александровского дворца под Петербургом

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Сотрудники Александровского дворца Царского села нашли среди завалов в подвале голову атланта, которой больше 200 лет. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам заместителя директора музея-заповедника «Царское село» по реставрации Натальи Кудрявцевой, обнаруженный предмет отправится в Екатерининский дворец, который украшают фигуры 52 атлантов.

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«Этой голове 260 лет как минимум и это очень характерный образец барочной скульптуры. Как вы видите, такая экспрессивная, с крупными, очень выразительными чертами лица, с роскошной моделировкой волос», — добавила Кудрявцева.

Фигура атланта, как и те, что украшают Екатерининский дворец, серьезно пострадала во время немецкой оккупации.