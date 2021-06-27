Курьер на электросамокате протаранил каршеринг в Петербурге. Видео

Курьер «Яндекс.Еды» на электросамокате протаранил каршеринговую машину на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге. Момент столкновения попал на видео.

На кадрах видно, как курьер на большой скорости мчит по проезжей части и на перекрестке влетает в каршеринговую машину. После столкновения курьер вместе с самокатом отлетел в сторону и остался лежать на асфальте. К нему тут же бросились оказавшиеся рядом пешеходы.

ДТП произошло ночью, около 02:00, на пересечении Большого проспекта и улицы Ленина. На место вызвали скорую, пострадавшего увезли в больницу, сообщили подписчики паблика «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». По их словам, курьер ехал по автобусной полосе против движения потока. Он получил резаные травмы шеи, черепно-мозговую травму и открытый перелом руки. Самокат, скорее всего, уже не подлежит ремонту.

«Самокат в тотал, курьера — в реанимацию в Елизаветинскую, а водителя и пассажиров каршеринга — в полк ГИБДД на Левашовский», — уточнили в паблике.

В полиции эту информацию пока не подтвердили.