«Скорее всего, липосакция». Врач предположил, зачем Бузову оперировали

Врач-хирург Анна Калеганова в разговоре с «360» сообщила, что на третьи сутки из больницы пациентов обычно выписывают в случае плановых и не тяжелых операций. В особенности, если они прошло хорошо и без осложнений.

Так она ответила на просьбу предположить, что могло произойти с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Звезда попала в больницу 5 мая, а выписалась уже 8-го мая. Она скрывает диагноз, но сообщила, что операция проводилась под общим наркозом. Потом у нее болело все тело и три дня держалась температура.

«Рано выписывают домой после эстетических операций. Могут даже на вторые сутки выписать. Если она говорит, что у нее болит все тело, то я затрудняюсь предположить, что это была за операция. Как пластическому хирургу, естественно, мне первой приходит в голову липосакция. После нее действительно реабилитация достаточно сложная и болит все тело», — сообщила Калеганова.

По некоторым источникам, Бузова перенесла плановую лапароскопическую операцию. Певица получила курс обезболивающей терапии. Она носит специальные бинты и компрессионные чулки, которые обычно используют после операций для профилактики тромбозов.