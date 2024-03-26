Общество 26 марта 2024, 02:20 «Скорбим и соболезнуем». ФК «Химки» направит средства от домашнего матча жертвами теракта в Crocus City Hall Члены ФК «Химки» возложили цветы к мемориалу жертвам теракта в Crocus City Hall

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Футбольный клуб «Химки» направит все собранные средства от домашнего матча пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Об этом рассказал «360» генеральный директор клуба Николай Оленев.

Футбольный клуб в полном составе приехал к мемориалу памяти жертв теракта в концертном зале Crocus City Hall. Футболисты возложили цветы в память о погибших.

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«Я думаю, что для всей страны это огромное и важное событие. В плане того, что нужно отдать дань памяти. Мы также как футбольный клуб от лица команды скорбим и соболезнуем близким в столь тяжелый момент», — заявил капитан команды Равиль Нетфуллин.

Оленев отметил, что клуб окажет помощь пострадавшим в теракте.

«Наш домашний матч 2 апреля, мы приняли решение все собранные средства направить жертвам этой жуткой трагедии», — заявил он.

Нападение на Crocus City Hall произошло вечером в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек.