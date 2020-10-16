Скопившиеся трупы в больнице Таганрога разобрали

В Сети появилось видео с трупами в инфекционном отделении таганрогской больницы, которые пролежали там сутки и начали пахнуть. В правительстве Ростовской области «360» объяснили, что мертвые тела «просто не успели забрать». Еще вчера, в районе 11:00, их увезли.

«Нет, не сутки [пролежали трупы в отделении]. Просто тогда было некое скопление трупов. Вчера все забрали патологоанатомы», — рассказал начальник управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.

Пациенты больницы сняли трупы в черных мешках, которые лежали под лестницей прямо в отделении. Люди пожаловались на нестерпимый трупный запах. По сообщению очевидцев, мертвые тела якобы не отвозили в морг в течение нескольких дней.

Тюрин призвал не нагнетать обстановку и назвал эту информацию преувеличением.

Ранее в интернет выложили ролик с трупом в палате больницы Ростова. Власти назвали его фейком.