Ростовские власти назвали ролик с трупом на койке в больнице фейком

Видео с трупом в палате ростовской больницы оказалось фейком. В правительстве региона «360» рассказали, что ролик сняли в терапевтическом отделении, а не в инфекционном.

В администрации Ростовской области подчеркнули, что в палату женщина проникла без разрешения медиков. Претензий к лечению матери у нее нет.

«О месте и времени смерти пациента ей также ничего не известно. По факту клеветы и размещения недостоверной информации работает полиция», — уточнили в правительстве.

Автор ролика обратилась к главврачу ЦРБ с опровержением. В объяснительной она указала, что видео выложила «на эмоциях» и «не разобралась в ситуации».

«Видео не соответствует действительности», — написала женщина, признав, что пациентов снимала без их согласия.

В ролике, снятом в медицинском учреждении, речь идет якобы об инфекционном заведении. За кадром говорят, что окна в палате задраены, умывальник не работает, а на кровати более 12 часов лежит труп. Снявшие видео родственники одной из пациенток заявили, что больница потребовала его удалить и угрожает им многомиллионными штрафами.