Скончался советский космонавт Анатолий Филипченко

Участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Анатолий Филипченко ушел из жизни в воскресенье, сообщили в Роскосмосе. Госкорпорация выразила соболезнования родным и близким покойного.

«Госкорпорация „Роскосмос“ выражает соболезнования родным и близким Анатолия Филипченко, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — отметили в пресс-службе Роскосмоса.

Филипченко родился в Воронежской области в 1928 году. Он окончил Чугуевское высшее авиационное училище летчиков в 1950 году, ему присвоили квалификацию «военный летчик», а в 1965 году назначили космонавтом. В 1969 году был командиром корабля «Союз-7», после осуществил первый в мире групповой полет трех космических кораблей — вместе с «Союзом-6» и «Союзом-8».

В начале августа умер экс-командир группы «Альфа» Михаил Головатов. Ему было 72 года.