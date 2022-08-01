Умер бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов

Бывший командир группы «Альфа», полковник Михаил Головатов скончался в возрасте 72 лет. Об этом говорится в сообщении Совета международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

В организации напомнили, что Головатов входил в первый состав группы «А» седьмого управления КГБ СССР, из которой сформировалась «Альфа». На службу будущий полковник пришел в момент ее основания, в 1974 году.

Головатов принимал участие в спецоперациях в Афганистане, сформировал отделение группы «А» в Хабаровске и командовал бойцами во время событий ГКЧП в августе 1991 года.

В марте 2019 года суд Вильнюса заочно приговорил Головатова к 12 годам лишения свободы по обвинению в военных преступлениях и нарушении норм против человечности по делу о столкновениях в январе 1991 года.

Как напомнила газета «Известия», наряду с бывшим командиром «Альфы» тюремные сроки заочно получили бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, а также россияне Геннадий Иванов и Юрий Мель.

После объявления Литвой независимости в республику перебросили бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января при столкновениях около телецентра Вильнюса погибли 14 человек, около 600 получили ранения. Прокуратура республики утверждает, что к убийствам участников митинга причастны бойцы советских спецслужб.

Сам полковник своей вины не признал и через адвоката готовился обжаловать приговор.