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    01 августа 2022, 16:28

    Умер бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов

    Ассоциация ветеранов группы «Альфа» сообщила о смерти полковника Михаила Головатова

    Анатолий Минкин

    Бывший командир группы «Альфа», полковник Михаил Головатов скончался в возрасте 72 лет. Об этом говорится в сообщении Совета международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Умер бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов

    В организации напомнили, что Головатов входил в первый состав группы «А» седьмого управления КГБ СССР, из которой сформировалась «Альфа». На службу будущий полковник пришел в момент ее основания, в 1974 году.

    Головатов принимал участие в спецоперациях в Афганистане, сформировал отделение группы «А» в Хабаровске и командовал бойцами во время событий ГКЧП в августе 1991 года.

    В марте 2019 года суд Вильнюса заочно приговорил Головатова к 12 годам лишения свободы по обвинению в военных преступлениях и нарушении норм против человечности по делу о столкновениях в январе 1991 года.

    Как напомнила газета «Известия», наряду с бывшим командиром «Альфы» тюремные сроки заочно получили бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, а также россияне Геннадий Иванов и Юрий Мель.

    После объявления Литвой независимости в республику перебросили бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января при столкновениях около телецентра Вильнюса погибли 14 человек, около 600 получили ранения. Прокуратура республики утверждает, что к убийствам участников митинга причастны бойцы советских спецслужб.

    Сам полковник своей вины не признал и через адвоката готовился обжаловать приговор.