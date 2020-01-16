Скончался легендарный контрразведчик Устинов

Иван Устинов родился 1 января 1920 года. Он пришел на службу госбезопасности в июне 1941 года. Во время Великой Отечественной войны работал в Особом отделе НКВД, позже — в Главном управлении контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР на Западном, 1-м, 2-м Прибалтийских и 3-м Белорусском фронтах.

Устинов участвовал в сложном Смоленском сражении в 1941 году и боях под Вязьмой. Также он был участником Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» в 1943 году и Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» в 1944 году.

Спустя десять лет, в 1954 году, Устинов возглавил разведывательное подразделение в структуре управления Особых отделов КГБ по Группе советских войск в Германии. В 1970–1973 годах руководил 3-м Управлением КГБ (военная контрразведка).

Ранее другой ветеран советской разведки, 102-летний Герой России Алексей Ботян, рассказал, как разведывательной группе удалось избежать расправы поляков в 1944 году.