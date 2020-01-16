Советский разведчик рассказал, как поляки хотели убить его группу в 1944 году

Эмиссары польского правительства в изгнании, которых поддерживала Великобритания, хотели уничтожить разведывательную группу СССР в 1944 году. Об этом заявил командовавший той группой Герой России Алексей Ботян.

Речь идет об эпизоде, когда разведывательно-диверсионная группа должна была проложить дорогу Красной армии к Краковскому воеводству.

«Через какое-то время нам стало известно, что представители польского эмигрантского правительства, встревоженные тем, что в Краковском воеводстве появились советские партизаны, провели в Кракове совещание, на котором было решено уничтожить нашу группу», — рассказал РИА «Новости» 102-летний легендарный ветеран Службы внешней разведки РФ.

Расправиться с партизанами поручали немцам. Однако Ботяну и другим военным удалось не попасть в ловушку. Им помог бывший белогвардеец, штабс-капитан царской армии Мусилович.

«Он числился в Армии Крайовой, но в боях не участвовал. При этом знал обо всем, что планируют аковцы», — объяснил Герой России. По его словам, разведчикам удалось осторожно уйти от немцев и не попасть в засаду.

Армия Крайова (АК) — военизированные формирования, которые создало в 1942 году польское правительство в изгнании. В состав входили офицеры Войска Польского. Главной целью АК было восстановление довоенной польской государственности. В этом ей помогали Великобритания и США. Армия Крайова рассматривала Советский Союз в качестве временного союзника в борьбе с Германией. Однако позже АК решила организовать восстание против СССР, чтобы возвратить Польше принадлежавшие ей до 1939 года территории. Существуют доказательства, что Великобритания использовала Армию Крайова в качестве борьбы с Советским Союзом.

Через несколько дней, 19 января, исполнится 75 лет с момента освобождения Кракова советской армией. Гитлер хотел затопить польскую столицу вместе с советскими солдатами и местными жителями. Однако группа под командованием Ботяна смешала все планы немцев. За успешно проведенную операцию Алексей Ботян в 2007 году получил звание Героя России.

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