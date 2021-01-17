Скончался Герой Советского Союза Николай Антошкин

Сегодня стало известно о смерти Героя Советского Союза, депутата Госдумы генерала-полковника Николая Антошкина. Он умер в больнице в возрасте 79 лет.

«Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушел от нас», — передает РИА «Новости» слова руководителя аппарата «Клуба военачальников» Николая Дерябина.

Место и время похорон будет определено в понедельник, 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками. Причина смерти пока неизвестна.

Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. Также обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей в качестве командующего Среднеазиатского военного округа.

В 1989–1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией.

Накануне скончался французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд. Ему было 84 года. Причиной стал сердечный приступ. Свои последние дни он провел в поместье в швейцарском Преньи.