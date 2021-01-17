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    17 января 2021, 12:37

    Скончался Герой Советского Союза Николай Антошкин

    Анастасия Калинина

    Сегодня стало известно о смерти Героя Советского Союза, депутата Госдумы генерала-полковника Николая Антошкина. Он умер в больнице в возрасте 79 лет.
    Скончался Герой Советского Союза Николай Антошкин

    «Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушел от нас», — передает РИА «Новости» слова руководителя аппарата «Клуба военачальников» Николая Дерябина.

    Место и время похорон будет определено в понедельник, 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками. Причина смерти пока неизвестна.

    Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. Также обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей в качестве командующего Среднеазиатского военного округа.

    В 1989–1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией.

    Накануне скончался французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд. Ему было 84 года. Причиной стал сердечный приступ. Свои последние дни он провел в поместье в швейцарском Преньи.