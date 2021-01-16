Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд

Французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд скончался на 85-м году жизни. Причиной стал сердечный приступ.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на семью барона. Они уточнили, что он умер 15 января в поместье в швейцарском Преньи.

«Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда», — рассказали члены семьи.

По данным агентства Ura.ru, у Бенджамина де Ротшильда четверо детей. Его семья неоднократно попадала в рейтинге самых богатых в мире.

Его компания Rothschild Holding SA занимается банковскими услугами и управлением активов. Стоимость ее активов составляет 173 миллиарда швейцарских франков.

1 января был поставлен исторический рекорд российских лотерей: за день был разыгран 581 приз по одному миллиону рублей.

Всего в рамках новогоднего тиража разыгрывалось 2,2 миллиарда рублей. Один миллиард пришелся на крупные призы — тысячу выигрышей по миллиону. Остальная сумма пошла на более скромные призы. Джекпот в размере одного миллиарда в этот раз никто не выиграл.