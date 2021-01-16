Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд
Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на семью барона. Они уточнили, что он умер 15 января в поместье в швейцарском Преньи.
«Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда», — рассказали члены семьи.
По данным агентства Ura.ru, у Бенджамина де Ротшильда четверо детей. Его семья неоднократно попадала в рейтинге самых богатых в мире.
Его компания Rothschild Holding SA занимается банковскими услугами и управлением активов. Стоимость ее активов составляет 173 миллиарда швейцарских франков.
1 января был поставлен исторический рекорд российских лотерей: за день был разыгран 581 приз по одному миллиону рублей.
Всего в рамках новогоднего тиража разыгрывалось 2,2 миллиарда рублей. Один миллиард пришелся на крупные призы — тысячу выигрышей по миллиону. Остальная сумма пошла на более скромные призы. Джекпот в размере одного миллиарда в этот раз никто не выиграл.