Общество 31 марта 2024, 14:04 Скончалась бывший тренер Валиевой и Авербуха Умерла бывший тренер фигуристов Валиевой и Авербуха Наталья Дубинская РИА «Новости»

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщил в Instagram* ее сын, тренер Денис Самохин.

По словам Самохина, Дубинская умерла вечером 30 марта. Последние четыре года тренер страдала от бокового амиотрофического склероза.

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Дубинская воспитала целую плеяду талантливых российских фигуристов, в том числе Ирину Лобачеву, Илью Авербуха, Камилу Валиеву, Никиту Кацалапова. Многие из ее учеников после завершения спортивной карьеры стали тренерами по фигурному катанию.

Ранее скончался тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов. Наставнику уфимцев было 42 года.

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