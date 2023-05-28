28 мая 2023, 08:29
Скидки почти от трех тысяч магазинов ждут посетителей «Рыбной недели» в Москве
Свыше трех тысяч магазинов предложат скидки на «Рыбной неделе» в Москве
Почти три тысячи магазинов 19 сетевых компаний принимают участие в столичной «Рыбной неделе». Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны.
Скидки на рыбу в популярных торговых сетях варьируются от пяти до 59%.
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В магазинах «Глобус» скидки на сельдь иваси превысят 30%, на копченый балык кеты — 30%, мойву можно купить на 26% ниже обычной цены, тушки жареного хека — на 25%.
В торговых точках «Перекрестка» скидка на классическое рубленное филе лосося составляет 43%, мидии в масле можно купить дешевле на 35%, а скумбрию холодного копчения в масле — на 32%. В «Ашане» снижение цены на рыбный ассортимент доходит до 25%.
Любители деликатесов могут приобрести в «Сахалинском икорном доме» устриц на створке со скидкой почти в 60%, а расценки на северные креветки, тушки командорского кальмара и рыбные консервы высокого качества снизили более чем на 20%.
Ранее ассортимент рыбного фестиваля в Москве пополнили на 250 тонн морепродуктов.
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