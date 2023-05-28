Общество 28 мая 2023, 08:29 Скидки почти от трех тысяч магазинов ждут посетителей «Рыбной недели» в Москве Свыше трех тысяч магазинов предложат скидки на «Рыбной неделе» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Почти три тысячи магазинов 19 сетевых компаний принимают участие в столичной «Рыбной неделе». Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны.

Скидки на рыбу в популярных торговых сетях варьируются от пяти до 59%.

Реклама

В магазинах «Глобус» скидки на сельдь иваси превысят 30%, на копченый балык кеты — 30%, мойву можно купить на 26% ниже обычной цены, тушки жареного хека — на 25%.

В торговых точках «Перекрестка» скидка на классическое рубленное филе лосося составляет 43%, мидии в масле можно купить дешевле на 35%, а скумбрию холодного копчения в масле — на 32%. В «Ашане» снижение цены на рыбный ассортимент доходит до 25%.

Любители деликатесов могут приобрести в «Сахалинском икорном доме» устриц на створке со скидкой почти в 60%, а расценки на северные креветки, тушки командорского кальмара и рыбные консервы высокого качества снизили более чем на 20%.

Ранее ассортимент рыбного фестиваля в Москве пополнили на 250 тонн морепродуктов.