Общество 26 мая 2023, 15:30 Ассортимент рыбного фестиваля в Москве пополнили на 250 тонн морепродуктов Мэр Москвы Собянин: на рыбный фестиваль в Москве привезли 250 тонн морепродуктов Сайт мэра и правительства Москвы

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В пятницу стартовал гастрономический фестиваль «Рыбная неделя в Москве». Для него привезли 250 тонн морепродуктов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Один из самых вкусных фестивалей проходит в Москве уже в седьмой раз. На нем не только продают рыбную продукцию и предлагают попробовать блюда, но и проводят конкурсы по рыбной ловле, устраивают мастер-классы, в том числе для детей.

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«По ассортименту торговых шале можно изучать географию России: черноморская барабулька и карельская форель, мурманская треска и каспийская кефаль, дальневосточный кальмар и камчатский краб», — подчеркнул он.

Всю продукцию доставили напрямую от рыбозаводчиков и рыболовецких предприятий.

Вход — свободный. Но на каждое мероприятие необходима предварительная регистрация, так как количество мест ограничено.

Праздник пройдет преимущественно в центре города: на Тверской и Манежной площадях, на площади Революции, Пушкинской набережной, парке Горького и других местах.

Сайт мэра и правительства Москвы

Летом москвичей ждет еще один праздник. Первый московский детский фестиваль искусств «Небо» пройдет в парке Горького в начале июня.