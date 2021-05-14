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    14 мая 2021, 13:25

    Скелет человека нашли у логова волков под Челябинском

    Алена Макаренко

    Туристы нашли скелет человека на территории парка «Таганай» в Кусинском районе Челябинской области. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

    Группа обнаружила костные останки днем 13 мая. Предположительно, неизвестный стал добычей волков.

    Личность умершего устанавливается. Останки отправлены в морг на экспертизу, чтобы выяснить причины и точное время смерти, отметило ИА Nation News.

    Ранее скелет ребенка без одежды нашли на территории Южно-Приморского парка в Санкт-Петербурге. Останки были обнаружены недалеко от улицы Маршала Захарова. Там же лежали пустые бутылки и окурки.