Скелет человека нашли у логова волков под Челябинском

Туристы нашли скелет человека на территории парка «Таганай» в Кусинском районе Челябинской области. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Группа обнаружила костные останки днем 13 мая. Предположительно, неизвестный стал добычей волков.

Личность умершего устанавливается. Останки отправлены в морг на экспертизу, чтобы выяснить причины и точное время смерти, отметило ИА Nation News.

Ранее скелет ребенка без одежды нашли на территории Южно-Приморского парка в Санкт-Петербурге. Останки были обнаружены недалеко от улицы Маршала Захарова. Там же лежали пустые бутылки и окурки.