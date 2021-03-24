СМИ: скелет ребенка без одежды нашли в Петербурге

Скелет ребенка нашли на территории Южно-Приморского парка в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости».

Скелет ребенка в парковой зоне Красного Села обнаружил прохожий. Останки были найдены неподалеку от улицы Маршала Захарова. На том же месте были оставлены пустые бутылки и окурки. По предварительным данным, на ребенке не было одежды.

По данному факту проводится проверка.

В Петербурге накануне задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве хозяина коммунальной квартиры, труп которого обнаружили с множеством гематом. Подозреваемый снимал у него комнату. Ранее он был уже неоднократно судим.