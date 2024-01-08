Общество 08 января 2024, 05:15 Скандальную «голую» вечеринку Ивлеевой назвали в ГД «свальным грехом» Депутат ГД Милонов назвал «свальным грехом» откровенную вечеринку Ивлеевой РИА «Новости»

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«Голая» вечеринка, устроенная блогером Анастасией Ивлеевой, — пример «свального греха», который россияне не захотели видеть. Об этом заявил в интервью «Комсомольской правде» депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий привел и другой пример. Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции каждый день находятся в окопах, стреляют из пушек, устают так, что у них «отваливаются руки, потому что заправили 100 снарядов». В это же время есть люди, веселящиеся на гламурных вечеринках.

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«Тебе говорят в ответ: у нас же не всеобщая мобилизация, не война. Нужно жить, развиваться… Но я рад, что такой свальный грех, как у Ивлеевой, общество не хочет видеть», — подчеркнул Милонов.

Депутат при этом добавил, что не все гладко в России, отметив «хромающую духовность». Под этим он подразумевал разводы в российских семьях и наличие нудистских пляжей. С последними он предложил кардинально решить вопрос — закрыть такие объекты и ввести штрафы за появление в голом виде.

Ранее Первый канал вырезал номера Филиппа Киркорова из шоу «Рождество с Григорием Лепсом». Исполнитель был одним из гостей на вечеринке Ивлеевой.