Скабеева отказалась от работы с мужем из-за коронавируса

Супруги Ольга Скабеева и Евгений Попов, которые ведут политическое ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», теперь работать раздельно. Об этом журналистка рассказала в своем профиле в Instagram.

Такое решение было принято на фоне распространения коронавирусной инфекции. С понедельника и до особого распоряжения вести программу Скабеева и Попов будут по отдельности, разделяя ее «на женскую и мужскую».

«Мы страхуемся и с понедельника до особого распоряжения делим программу на женскую и мужскую. Строгая дисциплина и порядок», — рассказала журналистка подписчикам. По ее словам, два дня вести программу будет она, а следующий два дня ее соведущий и муж Евгений Попов.

Более того, супруги договорились не видеться и вне эфира программы, «чтобы не пропасть». Журналистка добавила, что «будет скучать и надеяться на скорое воссоединение», уточнило РИА ФАН.

Ранее команда программы «Вечерний Ургант» сообщила в соцсетях, что из-за пандемии коронавируса программы в студии будут записываться без аудитории. В сообщении было сказано, что создатели шоу очень дорожат здоровьем своих зрителей. Поэтому несмотря на то, что их реакция является неотъемлемой частью программы, с 16 марта съемки выпусков будут проходить без них.