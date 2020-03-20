Скабеева отказалась от работы с мужем из-за коронавируса
Такое решение было принято на фоне распространения коронавирусной инфекции. С понедельника и до особого распоряжения вести программу Скабеева и Попов будут по отдельности, разделяя ее «на женскую и мужскую».
«Мы страхуемся и с понедельника до особого распоряжения делим программу на женскую и мужскую. Строгая дисциплина и порядок», — рассказала журналистка подписчикам. По ее словам, два дня вести программу будет она, а следующий два дня ее соведущий и муж Евгений Попов.
Более того, супруги договорились не видеться и вне эфира программы, «чтобы не пропасть». Журналистка добавила, что «будет скучать и надеяться на скорое воссоединение», уточнило РИА ФАН.
Ранее команда программы «Вечерний Ургант» сообщила в соцсетях, что из-за пандемии коронавируса программы в студии будут записываться без аудитории. В сообщении было сказано, что создатели шоу очень дорожат здоровьем своих зрителей. Поэтому несмотря на то, что их реакция является неотъемлемой частью программы, с 16 марта съемки выпусков будут проходить без них.