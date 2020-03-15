Иван Ургант отказался от массовки в «Вечернем Урганте» из-за коронавируса

Команда программы «Вечерний Ургант» сообщила в соцсетях, что из-за пандемии коронавируса следующие программы в студии будут записываться без аудитории.

В сообщении сказано, что создатели шоу очень дорожат здоровьем своих зрителей. Поэтому несмотря на то, что их реакция является неотъемлемой частью программы, с 16 марта все выпуски будут снимать без них.

На фоне опасений из-за распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение записывать выпуски программы Владимира Соловьева без зрителей. Об отсутствии зрителей на программе «60 минут» уже объявила ее ведущая Ольга Скабеева.

Первый канал и «Россия-1» рассматривают возможность отменить участие аудитории в съемках программ Андрея Малахова и Елены Малышевой. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.