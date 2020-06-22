СК завел дело на главу управления лесами на Алтае

Следственный комитет по Алтайскому краю открыл уголовное дело против главы управления лесами региона. Речь идет о превышении должностных полномочий.

Также по делу проходит начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству, заявили в пресс-службе СК по региону.

Согласно данным на сайте Минприроды Алтайского края, руководителем управления лесами является Владимир Черных, отдел обеспечения полномочий по Белокурихинскому лесничеству возглавляет Наталья Стычинская.

По версии следствия, они в 2017 году нарушили лесоохранное законодательство и организовали вырубку лесных насаждений для прокладки противопожарного разрыва.

«Вследствие превышения должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей», — отметили в Следственном комитете.

Ранее в управлении лесами Алтайского края с обысками пришли сотрудники ФСБ. СМИ писали, что сейчас все обязанности Черных выполняет его заместитель Андрей Стрелковский. Расследование дела продолжается.