Обыски начались в управлении лесами Алтайского края

Федеральная служба безопасности проводит следственно-оперативные действия в управлении лесами Алтайского края. Это связано с уголовным делом о превышении должностных полномочий.

Об этом РИА «Новости» заявили в региональном управлении ФСБ. На месте работает следователь, уточнил ТАСС. В Минприроды Алтайского края агентству заявили, что ничего не знают о задержании руководства или сотрудников ведомства.

Между тем, местное ИА «Банкфакс» со ссылкой на источник написало, что задержан начальник управления лесами Владимир Черных. Его секретарь рассказала, что его действительно нет на рабочем месте.

По ее словам, все руководящие функции выполняет его заместитель Андрей Стрелковский. Сам Стрелковский эту информацию отрицает. При этом он не знает, где находится его начальник.