СК заинтересовался историей девочки, которую мать посадила на привязь в Новошахтинске

Следственный комитет России по Ростовской области заинтересовался историей про восьмилетнюю девочку, которую мать не кормила и держала на привязи дома в Новошахтинске. Информация опубликована на официальном сайте федерального органа.

«В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

О пострадавшей девочке узнали из соцсетей. Во «ВКонтакте» опубликован пост про местную жительницу, которая «издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить». Связанный ребенок от голода жевал одеяло, на руках образовались кровоподтеки от веревки.

Знакомая матери пришла в гости и заметила замученную девочку. Женщина развязала ее, напоила, вызвала стражей порядка и скорую.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и ищут мать несовершеннолетней. Правоохранители изъяли и доставили ребенка в медицинское учреждение.