Общество 01 апреля 2023, 12:07 СК взял под контроль ситуацию с дольщиками ЖК «Лайково» в Одинцове Глава СК Бастрыкин поручил завести дело для помощи дольщикам ЖК «Лайково» в Одинцове РИА «Новости»

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Ситуация с дольщиками жилищного комплекса «Лайково», которые уже больше пяти лет ждут завершения строительства своих домов, возмутила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить новое уголовное дело после отмены прошлого производства прокуратурой. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ведомства.

О ситуации с дольщиками Бастрыкин узнал из сюжета федерального канала. Журналисты выяснили, что жители неоднократно запрашивали помощь, но уполномоченные органы никаких мер не приняли. Владельцы строительной компании, отвечавшие за возведение жилья, скрылись за границей.

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Подмосковные следователи завели уголовное дело, но его прекратил прокурор, поэтому помочь оставшимся без квартир жителям правоохранители не смогли. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя областного главка СК Виталию Чванову открыть новое уголовное производство и представить доклад о ходе расследования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все дома жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском городском округе сдадут до конца года. Он подчеркнул, что для строительства привлекли более 1,5 тысячи человек, чтобы жильцы могли въехать в свои квартиры не позднее декабря.

Воробьев добавил, что одновременно со сдачей домов в эксплуатацию введут дорогу, которая соединит «Лайково» с Красногорским шоссе.