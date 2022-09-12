СК возбудит дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске | 360°

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СК возбудит дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске

Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту демонтажа стелы в Новосибирске

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Следственный комитет по поручения председателя Александра Бастрыкина возбудит уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«После обращений жителей города Новосибирска к руководству СК России с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны у одного из торговых комплексов ради строительства на этом месте гостиницы председателем Следственного комитета России руководству следственного управления СК России по Новосибирской области поручено организовать процессуальную проверку», — говорится в сообщении.

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Поручение дано исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову.

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Россия восстановит на своей территории военные памятники, которые демонтировали в других странах. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Их установят на границе с той страной, которая приняла решение их снести.

Следственный комитет России

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