Россия восстановит на своей территории все военные памятники, демонтированные в других странах | 360°

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Россия восстановит на своей территории все военные памятники, демонтированные в других странах

Замминистра обороны РФ Булгаков открыл памятник танку Т-34 в Ивангороде

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Россия восстановит на своей территории военные памятники, которые демонтировали в других странах. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Решение о восстановлении монументов приняли на одном из совещаний в Минобороны, уточнил ТАСС.

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«Принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли», — сказал Булгаков.

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В День танкиста, 11 сентября, замминистра открыл памятник танку Т-34 в Ивангороде. Мемориал возвели по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в ответ на демонтаж аналогичного властями Эстонии. Булгаков отметил, что это только первый шаг.

Танк-памятник в Нарве, установленный в память о советских воинах, демонтировали 16 августа. Это событие вызвало громкий общественный резонанс среди жителей города, которые собрались на стихийный митинг и принесли на место памятника цветы и свечи.

Власти Курской области заявили о готовности забрать из Эстонии демонтированный танк Т-34. Накануне инициативная группа жителей Курской области запустила в Сети интернет-голосование о переносе памятника из Эстонии в Россию.

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