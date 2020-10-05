СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Пензенской области

Подразделение СК России Приволжского транспортного округа возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения самолета, что могло привести к гибели пилота. Трагедия произошла в Пензенской области 4 сентября.

Пресс-служба ведомства на своей странице в Instagram сообщила, что погибший пилот был 53-летним жителем Краснодарского края.

«В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета „Вираж-В1“ <…> Следователями будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота. <…>», — говорится в сообщении.

По данным следователей, сейчас специалисты проводят комплекс следственных действий. Только после результатов можно будет сделать вывод и выяснить причину крушения.

Падение легкомоторного самолета «Вираж-В1» RA-0376A произошло в Никольском районе Пензенской области, в лесном массиве. Воздушное судно выполняло обработку полей, передает RT.

В конце сентября стало известно о падении легкомоторного самолета в Волгу в Нижегородской области.