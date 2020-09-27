Легкомоторный самолет упал в Волгу в Нижегородской области

Легкомоторный самолет упал в Волгу возле деревни Михальчиково в Кстовском районе Нижегородской области. Информации о состоянии пилота пока нет.

Об этом сообщили «360» в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«27 сентября 2020 г. в 14:40 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падение легкомоторного самолета в акваторию реки Волга в районе деревни Михальчиково в Кстовском районе», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что на место происшествия выехали службы экстренного реагирования. Кроме того, туда направились представители следственного комитета на транспорте.

«На место происшествия выдвинулись государственные инспекторы по маломерным судам на катере, сейчас решают вопрос о транспортировке данного легкомоторного самолета к берегу для проведения следственных мероприятий», — рассказал «360» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков.

Он отметил, что никакой информации о состоянии пилота самолета пока нет. Кроме того, пока неизвестно, были ли на борту другие пассажиры.

Издание «Утро.ru» напомнило, что 6 июля этого года в Дзержинске Нижегородской области сообщили о крушении легкомоторного самолета «Кукурузник» Ан-2. Однако позже эта информация не подтвердилась — СМИ сообщили, что в районе разгерметизировался магистральный газопровод, и жители приняли этот звук за звук падения самолета.