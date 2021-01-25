СК возбудил дело против станцевавшего у Вечного огня на Ставрополье

Уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека, станцевавшего лезгинку у мемориала «Вечный огонь» в поселке Донском Ставропольского края. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Следователи сообщили, что уголовное дело было заведено по статье «Осквернение мест захоронения».

Видео, на кадрах которого молодой человек исполняет танец у Вечного огня в селе Донском, ранее появилось в социальных сетях. Полиция по факту происшествия составила в отношении юноши административный протокол.

Житель Ставропольского края станцевал у памятной стелы во время прогулки по парку 16 января. Свои действия молодой человек снял на видео, которое разместил на странице в соцсети. Позже он записал другой ролик, в котором извинился за содеянное, рассказав, что осознал свой проступок после беседы с родными, и пообещал, что впредь такого не повторится.

Пользователи в социальных сетях ранее раскритиковали видео с танцем у Вечного огня и выступили с осуждением.