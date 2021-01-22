Житель Ставрополья станцевал лезгинку у Вечного огня. Пришлось извиняться

Молодой человек станцевал лезгинку на фоне Вечного огня в селе Донское Ставропольского края. Видео с танцем раскритиковали пользователи соцсетей. В итоге юноша записал обращение с извинениями.

Ролик с лезгинкой появился в соцсетях. Видео было снято 16 января у Вечного огня мемориала с братским захоронением советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Танец молодого человека снимал на смартфон его приятель. Пользователи раскритиковали парней, а кадрами заинтересовались сотрудники полиции.

«Я надеюсь, что его родные и близкие объяснили, что его дед был на войне и защищал его отца и мать. Что это слава Вечного огня», — написал один из пользователей соцсетей.

Позже сам юноша записал видеообращение, в котором извинился за свой танец у Вечного огня. Он попросил у всех прощения и заявил, что его неправоту ему объяснили родственники.

«Больше такого не повторится», — заверил молодой человек.

Сейчас правоохранители занимаются проверкой, пишет «Московский комсомолец». Они выясняют все обстоятельства.