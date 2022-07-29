СК возбудил дело против подростков, осквернивших могилы в Воронеже

Воронежские следователи возбудили уголовное дело против двух подростков, осквернивших могилы на городском кладбище. Одного из них — 15-летнего юношу — поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, сообщила пресс-служба областного СК.

Его 16-летнего товарища могут отправить в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы.

«На допросе подростки сознались в содеянном, дав показания по существу совершенного преступления <…> Следователем СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются родственники несовершеннолетних, их знакомые, иные лица, обладающие процессуально значимой информацией», — заявили в ведомстве.

По мнению председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, чтобы предотвратить подобные случаи, с детьми нужно работать. Воспитывать подростков помогло бы движение «Большая перемена», отметила она.