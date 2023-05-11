Общество 11 мая 2023, 20:23 СК указал на рост преступлений с участием мигрантов в больших городах Бастрыкин: увеличивается количество мигрантов, и растет число совершенных ими преступлений РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о росте совершенных мигрантами преступлений за прошлый год. Больше всего преступность проявляется в крупных городах, отметил глава СК в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме, уточнил «Интерфакс».

«В 2022 году у нас находилось 14,5 миллиона мигрантов, в 2021 году было 12 миллионов. То есть количество мигрантов увеличивается. И резко увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантами», — подчеркнул Бастрыкин.

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В прошлом году число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений выросло с 11 до 15 тысяч, или на 37%. Среди них убийств было на 18% больше. Отмечается и рост преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий.

В прошлом году следователи раскрыли более 15,5 тысячи деяний, связанных с применением компьютерных технологий. Это на 20% больше, чем в 2021 году.

В Башкирии местные жительницы обвинили мигрантов из Таджикистана в попытках домогательств. На поведение приезжих пожаловались две жительницы Белорецка.