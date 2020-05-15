СК станет незамедлительно возбуждать уголовные дела из-за невыплаты надбавок медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы ведомство тщательно проверяло факты невыплат надбавок медикам, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией, и оперативно реагировало на подобные нарушения.

«Председатель СК Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах организовать работу по проверке фактов невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19», — сообщала официальный представитель СК Светлана Петренко. Ее слова приводит «Интерфакс».

По ее словам, Бастрыкин «потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований».

Причиной такого внимания к доплатам для врачей стала информация в СМИ о мошенничестве на местах. Такие проверки уже ведутся в Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Орловской областях. Центральный аппарат следственного ведомства будет контролировать ход и результаты проверок.

Ранее в Сети появилось видео с сотрудниками скорой Сормовского района Нижнего Новгорода. Они хотели узнать у начальства, куда делись их обещанные надбавки.