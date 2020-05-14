Работники скорой не получили надбавки и устроили сход в Нижнем Новгороде. Акцию назвали срежиссированной

Во время пандемии коронавируса на передовой оказались медицинские работники. За борьбу с инфекцией и помощь пациентам им положены федеральные надбавки. Фельдшеры скорой помощи в Нижнем Новгороде получили очередную зарплату, но дополнительными деньгами там и не пахло. Они устроили сход, чтобы прояснить ситуацию. Региональный Минздрав назвал акцию срежиссированной.

О материальной поддержке врачей 8 апреля объявил президент Владимир Путин. Решение о денежной помощи он объяснил тем, что медики находятся на передовой, поэтому необходимо установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.

«На три месяца начиная с апреля установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом», — сказал лидер страны во время обращения к губернаторам.

Врачи скорой помощи, а также средний медперсонал должны получить 50 тысяч рублей надбавки, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч, младший медперсонал — 20 тысяч.

Разборки в Нижнем Новгороде

Несмотря на поручение президента, положенные надбавки получили еще не все. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что к 12 мая в регионах выплатили 4,5 миллиарда рублей. При этом всего выделили из бюджета 27,5 миллиарда.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 13 мая сотрудники скорой помощи устроили собрание. Они пришли к начальству с требованием объяснить, почему выплаты все еще не сделали. Заместитель губернатора, глава областного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов опубликовал видео со схода в Instagram. На кадрах видно, что толпа работников на повышенных тонах разговаривает с представителями подстанции скорой помощи.

Фельдшер выездной бригады скорой Евгения Чуфыркина заявила, что получила зарплату 1786 рублей 70 копеек.

«Что это за сумма, мы так и не поняли. Она идет под заголовком как зачисление зарплаты. В квитках это не было прописано, то есть это не написано — за что. Кому-то пришло, кому-то нет. Если это за работу с „ковидом“, то где 25 тысяч?» — рассказала она местному телеканалу «Кстати».

Позже к журналистам вышел заведующий Сормовской подстанцией скорой помощи Вадим Федюнин и сообщил, что руководство проведет совещание по вопросу надбавок.

«Отрежиссированная заказуха»

Точку в происходящем поставил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, сход сотрудников был запланированной акцией.

«В том, что это отрежиссированная заказуха, сомнений нет. Аналогичные „акции“ прошли в других организациях Сормовского района», — написал он в соцсети.

В качестве доказательств он привел то, что на собрании было большое количество журналистов. Более того, среди медработников и водителей были посторонние люди. Во время обсуждения вопросов кто-то из толпы подкидывал разогревающие фразы, подчеркнул Мелик-Гусейнов.

В итоге он поручил главному врачу написать заявление в полицию и обратиться за помощью в Следственный комитет. Власти хотят понять, кто стоит за организацией акции с разборками.

«Конечно, мы поймем, кто стоит за всем этим. Но по-человечески мне очень стыдно за эти грязные и липкие технологии. Я уверен, что если у человека есть альтернативная точка зрения или политические взгляды, устраивать такие сюжеты очень аморально. Гораздо эффективнее доказать это реальным делом», — заключил замгубернатора.

Были ли выплаты?

Всего в апреле с коронавирусом в Нижегородской области боролись 453 врача и 42 сотрудника скорой помощи, рассказал на онлайн-пресс-конференции Мелик-Гусейнов. Все эти люди получат обещанные надбавки в установленный срок.

Срок доведения финансовых выплат за март и апрель установлен 15 мая 2020 года. На сегодняшний день все средства доведены до лечебных организаций, и в течение этого и завтрашнего дня все средства будут начислены на карточки медработникам Давид Мелик-Гусейнов заместитель губернатора, глава Минздрава Нижегородской области.

Он пояснил, что размер выплат зависит от того, сколько именно медработник провел рядом с заболевшим COVID-19. Средняя выплата в регионе исходя из отработанного времени составляет 38 900 рублей. Максимально врачи могут получить 80 тысяч рублей.

«Минимально получит специалист, мы нашли этого специалиста, конкретное физическое лицо в городской клинической больнице № 3, он получит 300 рублей. Потому что он потратил несколько минут, может, у постели больного», — сказал Мелик-Гусейнов.

Если у медика появятся вопросы по сумме выплаты, то он должен обратиться к работодателю. Тот, в свою очередь, должен уточнить информацию об отработанных часах. В случае ошибки будет разбираться Минздрав.

«Для этого создана горячая линия, телефон доведен до всех медорганизаций и всех медработников. Сегодня лично проконтролирую, насколько быстро можно по этому телефону дозвониться. Два раза в день я жду от своего заместителя отчетов по работе линии», — поручил замгубернатора.

После доклада Мишустина о задержках надбавок Путин поручил регионам наладить процесс так, чтобы все медицинские работники получили деньги до 15 мая. Кроме того, правительство и Минздрав должны проследить за исполнением. Президент пообещал лично проверить состояние дел по этому вопросу в каждом регионе страны.