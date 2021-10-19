СК разработал рекомендации по расследованию массовых расстрелов в школах

Следственный комитет России создал методические рекомендации по расследованию массовых расстрелов в школах в России. Об этом заявил НИИ криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов.

По его словам, СК еще два года назад подготовил рекомендации по расследованию массовых расстрелов в школах по материалам уголовных дел. Ведомство нашло закономерности, причины и условия для совершения таких преступлений.

«За подписью председателя Следственного комитета России мы отправили письмо с выводами следствия в Министерство просвещения, которое использует его в своей работе», — сказал он в интервью ТАСС.

При этом Бессонов сообщил, что уже есть программы, позволяющие выявлять в интернете сообщения о планируемых преступлениях и находить в Сети готовящих их людей. «Они работают, и есть положительные результаты», — сказал он.

Представитель СК отметил, что в современном мире человек оставляет большое количество цифровых следов. Он выразил уверенность, что в будущем появятся более эффективные способы получения и использования таких цифровых улик в интересах следствия.

В этом году произошли два массовых расстрела в учебных заведениях. В мае бывший ученик гимназии № 175 Казани пришел туда с оружием и убил девять человек, еще 32 пострадали.

В сентябре шутинг произошел в ПГНИУ в Перми. Его устроил студент этого вуза, он застрелил шестерых, еще более 40 получили ранения. На прошлой неделе стрелку избрали меру пресечения. Его отправили в СИЗО на два месяца.