СК разработал рекомендации по расследованию массовых расстрелов в школах
СК РФ: подготовлены рекомендации по расследованию расстрелов в школах
Следственный комитет России создал методические рекомендации по расследованию массовых расстрелов в школах в России. Об этом заявил НИИ криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов.
По его словам, СК еще два года назад подготовил рекомендации по расследованию массовых расстрелов в школах по материалам уголовных дел. Ведомство нашло закономерности, причины и условия для совершения таких преступлений.
«За подписью председателя Следственного комитета России мы отправили письмо с выводами следствия в Министерство просвещения, которое использует его в своей работе», — сказал он в интервью ТАСС.
При этом Бессонов сообщил, что уже есть программы, позволяющие выявлять в интернете сообщения о планируемых преступлениях и находить в Сети готовящих их людей. «Они работают, и есть положительные результаты», — сказал он.
Представитель СК отметил, что в современном мире человек оставляет большое количество цифровых следов. Он выразил уверенность, что в будущем появятся более эффективные способы получения и использования таких цифровых улик в интересах следствия.
В этом году произошли два массовых расстрела в учебных заведениях. В мае бывший ученик гимназии № 175 Казани пришел туда с оружием и убил девять человек, еще 32 пострадали.
В сентябре шутинг произошел в ПГНИУ в Перми. Его устроил студент этого вуза, он застрелил шестерых, еще более 40 получили ранения. На прошлой неделе стрелку избрали меру пресечения. Его отправили в СИЗО на два месяца.