СК раскрыл подробности о подземной тюрьме в Ленобласти

В подземной тюрьме, которую на днях обнаружили в Ленинградской области, не держали пленников. Ее использовали для других целей. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по региону Мария Добрынина.

«По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия. Подвал неоднократно осмотрен следователями и криминалистами следственного управления по Ленинградской области, в том числе трижды с участием следователей-криминалистов ГУК СК России», — приводит телеканал РЕН ТВ слова Добрыниной.

Она рассказала, что найденный бункер связан с одним уголовным делом об убийстве мужчины на трассе Сортавала — Санкт-Петербург. Следствие установило, что машина, из которой застрелили человека, уехала к нежилому дому во Всеволожском районе, под которым нашли этот подвал. По данным телеканала, речь идет об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии.

На этой неделе во Всеволожском районе Ленинградской области нашли подземную тюрьму. Ее замаскировали под дачный дом. На территории участка обнаружили баню, под которой находилась похожая своими размерами на крематорий печь.