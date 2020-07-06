СК проверит заявление модели, которая обвинила известного фотографа в изнасиловании

Известного фотографа Сергея Берменьева обвинила в изнасиловании одна из моделей. Ситуацией заинтересовался столичный главк СК РФ. Следователи уже начали проверку по заявлению девушки.

С заявлением в полицию обратилась модель 1993 года рождения, уточнили в пресс-службе следственного управления ведомства по Москве. Она рассказала, что 4 июля в квартире в центре города над ней надругались.

«Проводится доследственная проверка по заявлению девушки о ее изнасиловании и насильственных действий сексуального характера», — уточнили в СК.

Сотрудники ведомства уже побеседовали с моделью и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Решение следователи примут по результатам проверки.

Модель Дарью, с ее слов, пригласили на кастинг по телефону. Когда девушка пришла по указанному адресу, Берменьев предложил ей вина, а потом отвел в комнату и изнасиловал. Та не сопротивлялась, поскольку была в шоке от происходящего.

Сергей Берменьев снимал первых лиц государства, известных актеров, режиссеров и музыкантов, причем и отечественных, и зарубежных.