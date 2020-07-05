СМИ: модель обвинила известного российского фотографа в изнасиловании. Он снимал Бродского и Тарантино

Девушка написала в полицию заявление на Берменьева. Она намерена идти до конца, чтобы другие женщины не попали в подобную ситуацию.

Девушка утверждает, что на кастинг к фотографу ее пригласили по телефону. На другом конце провода женщина представилась ассистенткой мастера.

Когда модель приехала по указанному адресу, ей в первую очередь предложили выпить. Девушка отказалась. Несмотря на это Берменьев налил ей бокал вина. Тогда, чтобы не обидеть фотографа, она сделала для видимости маленький глоток. После этого, по ее словам, Берменьев отвел ее в спальню, положил на кровать и изнасиловал. При этом он не был груб с ней, отметила модель. Однако в те минуты она испытывала сильный шок, поэтому не могла помешать ему.

Затем Берменьев отвел девушку в душ, пишет «Пятый канал». Он подождал, пока она приведет себя в порядок. После чего фотограф продолжил вести светскую беседу, как ни в чем не бывало, добавила девушка. Модель утверждает, что насильно в студии ее никто не удерживал, поэтому она попрощалась и уехала.

Позже фотограф написал ей и поинтересовался, спокойно ли она доехала до дома.

Сергею Берменьеву позировали первые лица государства, актеры, режиссеры, музыканты. В качестве моделей к нему приходили Мерил Стрип, Квентин Тарантино, Фрэнсис Форд Коппола, Джек Николсон, Ричард Гир, Тина Тернер, Дэвид Боуи, Лучано Паваротти, Иосиф Бродский.