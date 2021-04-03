СК проверит осквернение памятника героям 6-й роты

Следователи проверят информацию об осквернении памятника героям 6-й роты в Острове Псковской области. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

По данным следствия, 2 апреля 2021 года неизвестные осквернили памятник героям 6-й роты в Острове. Монумент представляет собой бюсты в честь трех военнослужащих-островичей, которые «геройски погибли во время боестолкновения с незаконными вооруженными формированиями».

На место происшествия выехали руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня, а также сотрудники отдела криминалистики аппарата управления и территориального следственного отдела.

Личности злоумышленников пока не установлены.

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни. Они воевали с многочисленными силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Скончались 84 военнослужащих.

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