СК проверит обстоятельства забастовки строителей в Шереметьево

В Шереметьево бунтуют строители взлетно-посадочной полосы. Они потребовали выплатить обещанные сверхурочные. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уже организовало проверку. Об этом «360» рассказала старший помощник главы ММСУТ Елена Марковская.

«Следственными органами <…> организована доследственная проверка по факту невыплаты надбавок работникам компаний <…> на строительстве взлетной полосы в столичном аэропорту Шереметьево», — пояснила она.

Сейчас следователи устанавливают как соблюдение прав работников на дополнительную выплату, так и достоверность изложенных в СМИ фактов.

Организован комплекс необходимых мероприятий, которые позволят выяснить причины случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Утром 17 июля на стройке в Шереметьево собрались более 100 рабочих, которые занимаются ремонтом полосы у терминала B. Очевидцы уверяют, что люди решили бастовать, чтобы добиться выплаты сверхурочных.