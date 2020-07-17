Строители ВПП в Шереметьево потребовали выплаты сверхурочных и устроили забастовку

Строители взлетно-посадочной полосы 1 (ВПП-1) в подмосковном аэропорту Шереметьево устроили забастовку. Ситуация находится под полным контролем. Об этом рассказал начальник пресс-службы воздушной гавани Роман Генис.

Больше 100 рабочих, занятых в ремонте полосы у терминала B, собрались на стройке ранним утром 17 июля. По информации очевидцев, сотрудники требуют выплаты обещанных сверхурочных.

На месте дежурит полиция и Росгвардия. Серьезных стычек пока не было, хотя несколько человек уже задержали. Руководство строительный фирмы вышло к недовольным, но конфликт пока еще не решен.

Ситуация на строительной площадке взлетно-посадочной полосы 1 (ВПП-1) находится под полным контролем, отметил Генис. За происходящим следят руководители аэропорта и подрядчика по реконструкции ВПП-1 компании «Энергострой».

«Инцидент на строительной площадке является исключительно внутренним делом компании „Энергострой“», — заявил начальник пресс-службы.

По его словам, заказчик строительства АО «МАШ» полностью и в срок выполняет все взятые на себя обязательства. Администрация акционерного общества соблюдает режимные требования и необходимые нормы безопасности на территории аэропорта.

Ранее забастовку устроили водители троллейбусов в Самаре. Они отказались работать на неисправных троллейбусах, еще их не устраивает низкая зарплата, также потребовали отставки действующего руководителя.

Кроме того, курьеры Delivery Club продолжают воевать с работодателем из-за невыплаченных зарплат в течение двух месяцев и штрафов. Работники написали обращения в Следственный комитет.