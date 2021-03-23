СК проверит интервью Собчак со скопинским маньяком

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил рязанскому управлению СК проверить высказывания скопинского маньяка Виктора Мохова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне вышло интервью Мохова Ксении Собак.

«Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины», — заявили в СК.

Следователи должны будут «изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку».

3 марта Мохов освободился из колонии, где он отсидел 17 лет за то, что годами удерживал в подвале и насиловал двух девушек. Одна из жертв, Елена Самохина, родила от него трех детей. Двое мальчиков выжили, их усыновили.

В интервью Собчак Мохов обратил внимание на то, что Самохина больше не становилась матерью: «От меня родила и больше не рожает».

«Надо опять мне заняться ею», — сказал бывший осужденный.

После освобождения за Моховым установили надзор в течение шести лет. Дважды в месяц он должен отмечаться в полиции.