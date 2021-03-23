Адвокат не нашел уголовки в желании скопинского маньяка вновь «заняться» своей жертвой

Скопинский маньяк Виктор Мохов заявил в интервью Ксении Собчак, что нужно бы «снова заняться» своей жертвой — Еленой Самохиной. Ведь после освобождения из плена она больше так и не родила детей. Адвокат Тимур Маршани считает, что данное высказывание не стоит рассматривать как угрозу. Скорее, это бравада бывшего заключенного.

«Это вопрос не уголовного наказания, это вопрос квалификации его действий в части угроз, которые от него поступают. Как это будут расценивать правоохранительные органы, насколько угроза реальна, как оценивает сама потерпевшая», — заявил Маршани в беседе с «360».

По его словам, оценку действиям бывшего заключенного надо давать только в том случае, если в отношении жертвы «готовится либо совершается преступление». При этом защитник отметил, что таких людей, как Мохов, надо ставить на профилактический учет. За отслеживание за освобожденными отвечают правоохранительные органы. Сама жертва может только обратиться в полицию.

Сказанное в интервью Собчак не является доказательством его умысла или вины в угрозах убийства или причинении физического насилия. Это очередной хайп с его стороны, чтобы привлечь внимание к своей персоне Тимур Маршани.

По его словам, Мохов хочет показаться мужественным и смелым, а также привлечь к себе внимание СМИ. Собеседник «360» отметил, что из 100 случаев только один раз жертва подвергается повторному насилию со стороны преступника, «который не был пойман и не был наказан за преступление».

Скопинский маньяк вышел на свободу спустя 17 лет в начале марта 2021 года. С осени 2000 года до начала мая 2004 года он держал в заточении двух девушек — Екатерину Мартнынову и Елену Самохину. Все это время он их насиловал. Самохина родила от него, находясь в бункере, двух сыновей. Мохов отобрал у нее детей и подкинул их местным жителям.