СК проверит данные о казнях мирных жителей украинцами в Великую Отечественную войну

Следователи Орловской области проведут проверку рассекреченных фактов о казнях местных жителей фашистскими карателями во время Великой Отечественной войны. Как сообщила пресс-служба СК России, такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В ведомстве напомнили, что управление ФСБ России по Орловской области в рамках проекта «Без срока давности» раскрыли информацию о массовых казнях мирных жителей, в том числе младенцев, во время Великой Отечественной войны на оккупированных территориях.

По поручению председателя Следственного комитета сотрудники регионального главка проведут проверку информации, по итогам которой представят доклад.

В рассекреченных ФСБ сведениях говорится, что в казнях мирных жителей принимали участие члены «Украинской компании» под командованием офицера Красной армии Николая Мирошниченко. После войны по решению военного трибунала его приговорили к расстрелу.

Показания о работе отряда карателей дал бывший участник Александр Родин. По его словам, в отряде было четыре взвода: два стрелковых, комендантский и минометный. В Знаменском районе Орловской области они казнили 170 человек, включая грудных детей, женщин и стариков.